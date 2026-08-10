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Propiedades residenciales en venta en Bodenheim, Alemania

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Gau Bischofsheim, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Gau Bischofsheim, Alemania
Dormitorios 2
Área 58 m²
Número de plantas 4
El proyecto ofrece apartamentos exquisitos, individuales, con balcón o loggia con acabados d…
$551,908
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Apartamento 2 habitaciones en Gau Bischofsheim, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Gau Bischofsheim, Alemania
Dormitorios 2
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en un nuevo edificio con una gran ubicación cerca del puerto en el Rin, una her…
$691,337
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