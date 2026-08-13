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Propiedades residenciales en venta en Aquisgrán, Alemania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Aquisgrán, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Aquisgrán, Alemania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Apartamento en Alemania en 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
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Аталанта
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