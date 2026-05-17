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Casas de campo en venta en Telavi, Georgia

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Casa de campo 2 habitaciones en Telavi, Georgia
Premium Premium
Casa de campo 2 habitaciones
Telavi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
ActividadPresupuesto medio en GELComentarioHotel Tbilisi1 habitación 70 USD5 habitaciones gr…
$230,000
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Desarrollador
Schuhmann Real Estate
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