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Adosados cerca del club de golf en Venta en Tiflis, Georgia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Número de plantas 2
Su casa adosada personal en la capital de Georgia + permiso de residencia durante 5 años aut…
$350,000
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Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

con Garaje
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