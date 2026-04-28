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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Tiflis, Georgia

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Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave en Tiflis, Georgia
Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave
Tiflis, Georgia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
200 metros cuadrados de espacio comercial en alquiler en Mtatsminda, Rustaveli ave, en la pl…
$5,000
por mes
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