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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Tiflis, Georgia

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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 13/2
Exclusiva por It.Is Realty: Unique Duplex en el Corazón de Saburtalo!Experiencia vida urbana…
$285,000
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Agencia
It.Is Realty
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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