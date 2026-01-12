Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Tiflis, Georgia

villas
18
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Casa 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Número de plantas 2
🌊 Gran proyecto WATERFRONT en Tbilisi viv Nueva ciudad junto al río📍 Distrito Krtsanisi • 10…
$560,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir