Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Tiflis, Georgia

Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
UP UP
Dúplex 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 11/11
Amplio apartamento reformado de 180 metros cuadrados en el corazón de Tbilisi, cerca del rey…
$350,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir