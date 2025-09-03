Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Tiflis, Georgia

bienes raíces comerciales
115
hoteles
8
oficinas
35
2 propiedades total found
Restaurante, cafetería 210 m² en Tiflis, Georgia
Restaurante, cafetería 210 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
$395,000
Commercial space for sale en Tiflis, Georgia
Commercial space for sale
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
Rustaveli 40 Sq.M. Renovado (con accesorios y muebles intactos) Precio 700,000 dólares.
$700,000
