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Arrendamiento a largo plazo adosados en Georgia

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Adosado 5 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Adosado 5 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Un complejo residencial cerrado de primera clase que combina comodidad, sostenibilidad y una…
$3,500
por mes
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