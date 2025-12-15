Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Ozurgueti
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Ozurgueti, Georgia

2 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Ozurgueti, Georgia
Casa 9 habitaciones
Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Número de plantas 2
En la planta baja: 3 habitaciones, cocina y baño. En el segundo, 6 habitaciones. La casa ti…
$50,000
Casa 6 habitaciones en Ozurgueti, Georgia
Casa 6 habitaciones
Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 6
Área 883 m²
Número de plantas 2
Private house of 318 sq.m for sale in Ozurgeti, at 4 Chokhatauri Street. The land plot is 56…
$33,000
