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Edificios industriales en venta en Ozurgueti, Georgia

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Producción 2 300 m² en Ozurgueti, Georgia
Producción 2 300 m²
Ozurgueti, Georgia
Área 2 300 m²
Número de plantas 2
🚀Complejo de producción terminado en venta en Ozurgeti📍 Ubicación: Ayuntamiento, Ozurgeti🚛 A…
$1,60M
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
Русский
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