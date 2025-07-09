Piso en edificio nuevo Archi Universe

Ubicación privilegiada en Saburtalo

Archi Universe es un complejo residencial premium situado en University Street, una de las zonas más prestigiosas y buscadas de Tbilisi. Combinando la comodidad del centro de la ciudad con un entorno verde, el complejo ofrece impresionantes vistas panorámicas y fácil acceso a las zonas clave, incluido el puente Bagebi para viajar rápidamente a Bagebi o Tskneti.

Arquitectura moderna y materiales premium

El Archi Universe de 26 pisos cuenta con 257 apartamentos en dos bloques residenciales conectados. El complejo cuenta con arquitectura contemporánea con materiales de alta calidad, ecológicos y eficientes energéticamente. Los bloques alemanes YTONG mantienen temperaturas interiores estables y reducen los costes energéticos en un 40%. Los paneles de fachada de Terracotta de Alemania y Portugal proporcionan durabilidad, resistencia al fuego y atractivo estético duradero, complementados con elegantes barandillas de vidrio.

Estilo de vida completo e infraestructura

Archi Universe ofrece un espacio multifuncional donde los residentes pueden acceder a todos los elementos esenciales sin dejar el complejo. Las instalaciones incluyen un centro de fitness europeo, una piscina al aire libre, un vestíbulo con servicios de conserjería, una cafetería, supermercado, farmacia y una variedad de tiendas.

Una experiencia única de vida

Diseñado para satisfacer las necesidades de los residentes modernos, Archi Universe equilibra comodidad, comodidad y estilo. Sus comodidades premium, ubicación céntrica pero verde, y espacios pensados crean un ambiente perfecto tanto para la vida cotidiana como para la inversión.