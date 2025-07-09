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Apart hotel Alliance Centropolis

Batumi, Georgia
de
$135,000
VAT
de
$3,800/m²
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ID: 35053
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Sherif Khimshiashvili Street

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Sobre el complejo

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Alliance Centropolis — Un nuevo nivel de inversión " Estilo de vida

Prime Location
Situado en la primera costa de Batumi, a solo 50 metros del mar, ofrece impresionantes vistas de la costa y bulevar.

Complejo multifuncional
24 componentes de infraestructura que combinan negocios, ocio, compras y entretenimiento en un destino.

Global Brands
Con el primer 5★ Hyatt Centric de la región y la asociación con el World Trade Center.

High Investment Potential
Ocupación alrededor del año, fuerte flujo de visitantes y crecimiento constante del valor de propiedad.

Arquitectura innovadora
Diseño paramétrico futurista con espacios de vanguardia para vivir y negocios.

Premium Lifestyle
Más de 10.000 m2 de zonas recreativas, tiendas de lujo, zonas de entretenimiento y hospitalidad internacional.

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Batumi, Georgia
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