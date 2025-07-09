Apart hotel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis — Un nuevo nivel de inversión " Estilo de vida

Prime Location

Situado en la primera costa de Batumi, a solo 50 metros del mar, ofrece impresionantes vistas de la costa y bulevar.

Complejo multifuncional

24 componentes de infraestructura que combinan negocios, ocio, compras y entretenimiento en un destino.

Global Brands

Con el primer 5★ Hyatt Centric de la región y la asociación con el World Trade Center.

High Investment Potential

Ocupación alrededor del año, fuerte flujo de visitantes y crecimiento constante del valor de propiedad.

Arquitectura innovadora

Diseño paramétrico futurista con espacios de vanguardia para vivir y negocios.

Premium Lifestyle

Más de 10.000 m2 de zonas recreativas, tiendas de lujo, zonas de entretenimiento y hospitalidad internacional.