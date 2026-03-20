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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kvemo Kartli, Georgia

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Commercial space for rent in Rustavi en Rustavi, Georgia
Commercial space for rent in Rustavi
Rustavi, Georgia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 152 m²
Número de plantas 1
Commercial space for rent in Rustavi, Chkondideli settlement, Rcheulishvili street, 74 + bas…
$350
por mes
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Oficina 290 m² en Zhiuli Shartava Avenue, Georgia
Oficina 290 m²
Zhiuli Shartava Avenue, Georgia
Habitaciones 7
Área 290 m²
Número de plantas 6
$2,000
por mes
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Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 130 m² en Zhiuli Shartava Avenue, Georgia
Oficina 130 m²
Zhiuli Shartava Avenue, Georgia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 7
$2,000
por mes
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Integrated Real Estate Services
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