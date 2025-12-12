Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Lanchkhuti
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Lanchkhuti, Georgia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Lanchkhuti, Georgia
Casa 7 habitaciones
Lanchkhuti, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 373 m²
Número de plantas 2
2-storied new-constructed private house in Grigoleti, located on a 396 sq.m. land, house are…
$250,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir