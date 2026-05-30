Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. kveda sameba
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en kveda sameba, Georgia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Peria, Georgia
Casa 5 habitaciones
Peria, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas con vistas panorámicas al mar, montañas y la ciudad de Batumi! Distr…
$650,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en kveda sameba, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir