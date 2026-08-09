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Villas en venta en Kobuleti, Georgia

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2 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 6 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Villa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en el pueblo de la casa de campo de Kobuleti Village, a sólo 100 metros del m…
$180,000
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