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Casas de campo en venta en Kobuleti, Georgia

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Casa de campo 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta casa 150 metros cuadrados y una casa separada 100 metros cuadrados en el patio.La supe…
$183,000
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