en venta en Kobuleti, Georgia

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Residencia 47 m² en Kobuleti, Georgia
Residencia 47 m²
Kobuleti, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/32
$140,220
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Residencia 83 m² en Kobuleti, Georgia
Residencia 83 m²
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/32
$239,569
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Residencia 83 m² en Kobuleti, Georgia
Residencia 83 m²
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/32
$271,524
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