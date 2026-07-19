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Casas con Terraza en Venta en Guria, Georgia

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Casa 7 habitaciones en Grigoleti, Georgia
Casa 7 habitaciones
Grigoleti, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Número de plantas 4
📍 Prime Beachfront • Private Access to a Sandy Beach • Eligibility to Apply for a Georgian R…
$550,000
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