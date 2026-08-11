Hoteles en venta en Chakvi, Georgia

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Hotel 55 m² en Chakvi, Georgia
Hotel 55 m²
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Descripción del objeto: Este apartamento de 2 habitaciones de alta calidad con un dormitorio…
$149,975
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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