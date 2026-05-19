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Casas de campo en venta en Buknari, Georgia

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Casa de campo 4 habitaciones en Buknari, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Buknari, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
Русский
Casa de campo en Tsikhisdziri, Georgia
Casa de campo
Tsikhisdziri, Georgia
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
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