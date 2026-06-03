Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Estudio

Alquile estudios por día en Batumi, Georgia

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitacion en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 4/16
Estudio en la 4a planta con balcón.Hay todo para una larga estancia.Elite LCD Velas blancas …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir