  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Apartamento

Alquile pisos y apartamentos por día en Batumi, Georgia

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/5
Apartamento con vistas a la Plaza de EuropaPersimmon ← Europe Square - Centro histórico de l…
$105
por noche
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamentos en Marriott, Batumi CenterApartamento de lujo en la 13a planta del Complejo Apa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
