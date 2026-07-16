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Arrendamiento a largo plazo áticos en Batumi, Georgia

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Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 12/12
Lujo ático de 2 dormitorios en alquiler con un contrato de arrendamiento de 6 a 12 meses, en…
$1,300
por mes
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