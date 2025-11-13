Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Batumi, Georgia

2 propiedades total found
Oficina 32 m² en Batumi, Georgia
Oficina 32 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 12
$450
por mes
Oficina 25 m² en Batumi, Georgia
Oficina 25 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 25 m²
Número de plantas 12
$400
por mes
