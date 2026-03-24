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Arrendamiento a largo plazo hoteles en Batumi, Georgia

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Hotel for rent in Batumi en Batumi, Georgia
Premium Premium
Hotel for rent in Batumi
Batumi, Georgia
Habitaciones 25
Área 1 200 m²
Número de plantas 6
Hotel en Batumi en alquiler (edificio completo).Número de habitaciones: 25Infraestructura• r…
$8,333
por mes
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