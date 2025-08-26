Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Georgia
  Batumi
  Residencial
  Apartamentos multinivel
  Vista a la montaña

Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Batumi, Georgia

5 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 4/5
Garden Residence es un complejo hotelero de Luxury 5* con servicios con todo incluido de Wyn…
$595,946
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$703,674
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$145,172
Apartamentos multinivel 9 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 9 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 5
Descripción En Batumi, en la calle. Zurab Gorgiladze, en pleno centro, se vende un lujoso a…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/5
Garden Residence es un complejo hotelero de lujo de 5* con servicios todo incluido de Wyndha…
$556,678
