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Mansiones con Terraza en venta en Batumi, Georgia

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1 propiedad total found
Casa grande 12 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa grande 12 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 12
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 910 m²
Número de plantas 3
🏡 Exclusiva propuesta Ø Premium Class ResidenceEn venta es una mansión de 3 plantas de élite…
$2,00M
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
Русский
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Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Piscina
Baratos
De lujo
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