Casas en la montaña en Venta en Francia metropolitana, Francia

Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Preciosa villa moderna construida en 2014 de aproximadamente 250m2 en una …
$5,80M
Chalet 17 habitaciones en Megeve, Francia
Chalet 17 habitaciones
Megeve, Francia
Habitaciones 17
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Número de plantas 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Precio en demanda
Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
¡Solo para los amantes de la naturaleza! En la zona más hermosa y exclusiva de la Riviera Fr…
$1,54M
Casa 4 habitaciones en Aspremont, Francia
Casa 4 habitaciones
Aspremont, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Casa 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa 6 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
