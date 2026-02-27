Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Cannes, Francia

Casa en Cannes, Francia
Casa
Cannes, Francia
Área 1 000 m²
Número de plantas 5
Cannes - Palm BeachExclusivo objeto de inversión de clase premium. Edificio privado con vist…
Precio en demanda
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Área 80 m²
Elegante villa en Le Cannet, un pintoresco pueblo situado en la región de Provenza-Alpes-Cos…
$563,527
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 900 m²
Esta lujosa Belle & Eacute; La residencia Poque, construida en 1903 por un arquitecto italia…
$17,49M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Villa en alquiler y venta con vista al mar. Situado en una prestigiosa zona de Cannes Hills.…
$3,64M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 2
La villa de estilo californiano con hermosas vistas al mar está convenientemente ubicada en …
$3,20M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 4
Área 176 m²
Número de plantas 3
Encantadora villa de estilo provenzal con exquisita decoración y lujosos acabados, cerca del…
$1,90M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Esta magnífica villa de estilo Belle & Eacute con jardín y piscina se encuentra en el centro…
$3,55M
Casa grande 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 6 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Hermosa mansión de 1900, completamente renovada, a 250 m², a 10 minutos a pie del centro de …
$1,84M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Encantadora casa en una parcela de 1800 m² en una zona tranquila del popular barrio B & eacu…
$2,44M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Located in the heart of the old village of Saint-Tropez, a few steps from shops and the famo…
$3,71M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Villa de un nivel al estilo provenzal, con una superficie habitable de 145 metros cuadrados.…
$1,98M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Excelente villa de lujo de 360 metros cuadrados, con impresionantes vistas al mar. Situado e…
$4,12M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa de tres pisos con un área total de 350 metros cuadrados y una parcela de terreno de 1,…
$2,77M
Casa grande 7 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 7 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Una exclusiva residencia de estilo Belle & Eacute Poque que ofrece privacidad, servicio y co…
$25,44M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 545 m²
Este francés “ Castillo y rdquo; Se encuentra en el corazón de Cannes, rodeado de hermosos j…
$16,63M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa en la Croisette en Cannes con vistas panorámicas al mar, hermoso apartamento / villa e…
$8,30M
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 490 m²
Ideally located on a hilltop offering breathtaking 360-degree sea and mountain views, this s…
$13,25M
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Casa 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa 6 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
