Mansiones en venta en Francia metropolitana, Francia

4 propiedades total found
Casa grande 25 habitaciones en París, Francia
Casa grande 25 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 900 m²
Precio en demanda
Casa grande 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 6 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Hermosa mansión de 1900, completamente renovada, a 250 m², a 10 minutos a pie del centro de …
$1,84M
Casa grande en Ruan, Francia
Casa grande
Ruan, Francia
Mansión de estilo antiguo de 11 dormitorios en una parcela de 3.7 hectáreas situada entre De…
$1,59M
NicoleNicole
Casa grande 7 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 7 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Una exclusiva residencia de estilo Belle & Eacute Poque que ofrece privacidad, servicio y co…
$25,44M
