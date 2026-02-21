Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Francia metropolitana, Francia

10 propiedades total found
Castillo 15 habitaciones en Burdeos, Francia
Castillo 15 habitaciones
Burdeos, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Número de plantas 3
Un castillo renacentista. Está a 20 kilómetros de Burdeos. La historia del castillo comienza…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vista a las verdes colinas. Casa provenzal de 180m2…
$2,85M
Dejar una solicitud
Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
¡Solo para los amantes de la naturaleza! En la zona más hermosa y exclusiva de la Riviera Fr…
$1,54M
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Casa 15 habitaciones en Tarbes, Francia
Casa 15 habitaciones
Tarbes, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 3
Área 340 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Maubourguet, Francia
Casa 6 habitaciones
Maubourguet, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Área 250 m²
A 30 minutos al norte de Tarba, en un paisaje tranquilo, una antigua granja de guijarros de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Maubourguet, Francia
Casa 8 habitaciones
Maubourguet, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Área 294 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Saint Maur des Fosses, Francia
Villa 7 habitaciones
Saint Maur des Fosses, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 174 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Villa de lujo con piscina en Domaine Mougins. Habitaciones: 5 - Superficie habitable: 171 m…
$2,49M
Dejar una solicitud

