Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Niza
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Niza, Francia

;
Roquebrune Cap Martin
5
Casa Borrar
Eliminar
23 propiedades total found
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
La Villa Destacada en la Primera Costa de la Costa Azure es el nuevo estándar de Ultra-Luxur…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Niza, Francia
Casa 6 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 315 m²
Número de plantas 2
Estamos vendiendo una casa en Niza - Park Louise.✅Oferta rara en la zona.🏆No te pierdas la o…
$3,18M
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
Dejar una solicitud
Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna situada en la prestigiosa zona de Mont Boron cerca de Cap Ferrat y goza…
$7,24M
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 6
Número de plantas 2
Picturesque villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat  with a spacious living room and 6 bedrooms in a …
$8,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 4 habitaciones en LEscarene, Francia
Casa 4 habitaciones
LEscarene, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 3
Beautiful 4-room house 78m2, Cellar 15 m2 Located in the village of l'Escarène, 15 km from N…
$178,657
Dejar una solicitud
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vistas verdes colinas. Casa provenzal de 180m2 en u…
$2,85M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 7 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 250 m²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Idealmente situado en la zona popular de Cap-…
$6,17M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Aspremont, Francia
Casa 4 habitaciones
Aspremont, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Niza, Francia
Casa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 6 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 5
En las puertas de Mónaco le ofrecemos vivir en esta magnífica casa moderna. completamente r…
$3,25M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Niza, Francia
Villa 5 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Two-level villa with  large plot, swimming pool and sea views in a prestigious area of ​​vil…
$18,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Casa 5 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 8 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch

Tipos de propiedades en Niza

villas

Parámetros de las propiedades en Niza, Francia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir