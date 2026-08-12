Villas en venta en Francia metropolitana, Francia

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264 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Rue Edouard Perrichi, Francia
Villa
Rue Edouard Perrichi, Francia
Área 400 m²
Número de plantas 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$539,127
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Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa arquitectónica de estilo provenzal con vistas panorámicas al mar - cerrado Domaine de …
$4,16M
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Villa en Vence, Francia
Villa
Vence, Francia
Oportunidad rara – Extraordinaria Valor en la Riviera FrancesaElegante villa moderna en Venc…
$1,16M
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Villa en Rue de Creil, Francia
Villa
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 5
Área 90 m²
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$285,830
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Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
Esta villa de dos niveles está situada en una finca privada vigilada en Vogrenje, Villeneuve…
$1,27M
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Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Precio en demanda
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Villa en París, Francia
Villa
París, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
París XVI – Villa MontmorenceUn activo excepcional en el barrio privado más cerrado y presti…
$32,96M
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Villa en Rue de Creil, Francia
Villa
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 5
Área 90 m²
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$297,449
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Villa en Merignac, Francia
Villa
Merignac, Francia
Dormitorios 5
Área 119 m²
Silencio Home
$691,337
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
La Villa Destacada en la Primera Costa de la Costa Azure es el nuevo estándar de Ultra-Luxur…
Precio en demanda
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Villa en Mougins, Francia
Villa
Mougins, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 1
Moderna villa luminosa con una superficie habitable de 320 metros cuadrados.m.Ubicado en el …
$1,52M
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Villa en Angoulins, Francia
Villa
Angoulins, Francia
Dormitorios 5
Área 92 m²
Descubre nuestras últimas oportunidades de alojamiento! En la popular ciudad de Angulin-sur-…
$446,174
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Villa en Bouillargues, Francia
Villa
Bouillargues, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Para vivir o invertir en Bujarg, déjese disfrutar de nuestro nuevo programa tipo 4 con garaj…
$319,526
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Villa en Cap dAil, Francia
Villa
Cap dAil, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 506 m²
Número de plantas 4
Venta de mansiones en Cap d’Ai con vistas panorámicas al mar, a 5 minutos en coche de Mónaco…
$30,71M
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Villa en Seichamps, Francia
Villa
Seichamps, Francia
Dormitorios 5
Área 89 m²
¿Quieres tener una casa a solo 15 minutos de Nancy? Este proyecto ofrece sólo 10 casas con 4…
$406,669
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Villa en Le Palais, Francia
Villa
Le Palais, Francia
Dormitorios 4
Área 91 m²
Silencio Home
$615,813
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Villa en Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Francia
Dormitorios 4
Área 98 m²
Asentar allí significa permitirse la comodidad de la vivienda nueva y funcional que cumple c…
$429,907
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Villa en Nieul sur Mer, Francia
Villa
Nieul sur Mer, Francia
Dormitorios 5
Área 109 m²
La zona de estar está cerca de La Rochelle (10 minutos en coche), por lo que es ideal para v…
$506,593
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Villa en Merignac, Francia
Villa
Merignac, Francia
Dormitorios 5
Área 122 m²
Silencio Home
$726,194
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Villa en Geispolsheim, Francia
Villa
Geispolsheim, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
¿Quieres tener un nuevo apartamento en una zona tranquila a solo 15 minutos de Estrasburgo? …
$425,259
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Villa de un nivel al estilo provenzal, con una superficie habitable de 145 metros cuadrados.…
$1,98M
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Villa en Merignac, Francia
Villa
Merignac, Francia
Dormitorios 5
Área 119 m²
Silencio Home
$673,908
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Villa en Roussillon, Francia
Villa
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 92 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$288,154
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Villa en Passy, Francia
Villa
Passy, Francia
Dormitorios 4
Área 106 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$697,147
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Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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