Casas con garaje en Venta en Francia metropolitana, Francia

Cannes
18
Burdeos
14
Antibes
8
Provenza-Alpes-Costa Azul
110
Castillo 15 habitaciones en Burdeos, Francia
Castillo 15 habitaciones
Burdeos, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Número de plantas 3
Un castillo renacentista. Está a 20 kilómetros de Burdeos. La historia del castillo comienza…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Preciosa villa moderna construida en 2014 de aproximadamente 250m2 en una …
$5,80M
Dejar una solicitud
Chalet 17 habitaciones en Megeve, Francia
Chalet 17 habitaciones
Megeve, Francia
Habitaciones 17
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Número de plantas 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
OneOne
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vista a las verdes colinas. Casa provenzal de 180m2…
$2,85M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Aspremont, Francia
Casa 4 habitaciones
Aspremont, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Niza, Francia
Casa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Dejar una solicitud

