Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Francia metropolitana
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Francia metropolitana, Francia

Cannes
18
Burdeos
14
Antibes
8
Provenza-Alpes-Costa Azul
110
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Villa de lujo con piscina en Domaine Mougins. Habitaciones: 5 - Superficie habitable: 171 m…
$2,49M
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Francia metropolitana

villas
castillos
mansiones

Parámetros de las propiedades en Francia metropolitana, Francia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir