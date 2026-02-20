Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Provenza-Alpes-Costa Azul
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
111 propiedades total found
Villa en Rue Edouard Perrichi, Francia
Premium Premium
Villa
Rue Edouard Perrichi, Francia
Área 400 m²
Número de plantas 1
Villa única en Toulon - vista al mar y ubicación estratégica en la Riviera FrancesaEn las al…
$3,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa 5 habitaciones en Villeneuve Loubet, Francia
Casa 5 habitaciones
Villeneuve Loubet, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 800 m²
Número de plantas 2
Antibes. En un complejo residencial vigilado con seguridad todo el día, ofrecemos una hermos…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ИП Риелтор без границ kz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$575,146
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$687,851
Dejar una solicitud
Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$987,624
Dejar una solicitud
Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 95 m²
Piso 4
Silencio Home
$845,871
Dejar una solicitud
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$577,470
Dejar una solicitud
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
Dejar una solicitud
Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$694,823
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 8 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Villa with a sea view near the city of Wilfransh-Sur-Mer. Price:   19   000000,--
$20,55M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Marseille, Francia
Villa
Marseille, Francia
Dormitorios 5
Área 195 m²
En el distrito 8 de Marsella hay un magnífico espacio habitable. En el corazón de zonas bien…
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$428,745
Dejar una solicitud
Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Silencio Home
$670,423
Dejar una solicitud
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
Dejar una solicitud
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$435,717
Dejar una solicitud
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$550,746
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat - Elegante villa neoclásica con vistas panorámicas al mar y al puerto …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 5
Área 151 m²
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$720,385
Dejar una solicitud
Villa en Toulon, Francia
Villa
Toulon, Francia
Dormitorios 4
Área 92 m²
Silencio Home
$755,242
Dejar una solicitud
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Área 80 m²
Elegante villa en Le Cannet, un pintoresco pueblo situado en la región de Provenza-Alpes-Cos…
$563,527
Dejar una solicitud
Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 4
Silencio Home
$915,586
Dejar una solicitud
Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$1,03M
Dejar una solicitud
Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$691,337
Dejar una solicitud
Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa en venta en el sur de Francia con vistas panorámicas del mar y los alrededores de Sain…
$3,20M
Dejar una solicitud
Villa en Francia metropolitana, Francia
Villa
Francia metropolitana, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Número de plantas 2
Venta de apartamento de 3 habitaciones 71 m2 en Fuvo
$185,906
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Niza, Francia
Villa 5 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Two -level villa with   large section, pool and sea views in the prestigious area of ​​villa…
$18,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 6
Número de plantas 2
Painting villa in Saint-Jan-Cap-Ferra   with a spacious living room and 6 bedrooms in a mode…
$8,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A pocos minutos de Mónaco - Villa excepcional en Ez con vistas panorámicas al marSituado en …
$4,68M
Dejar una solicitud
Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
$1,27M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Provenza-Alpes-Costa Azul

villas

Parámetros de las propiedades en Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir