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Casas en Venta en Grasse, Francia

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Cannes
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Le Cannet
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25 propiedades total found
Villa en Vence, Francia
Villa
Vence, Francia
Oportunidad rara – Extraordinaria Valor en la Riviera FrancesaElegante villa moderna en Venc…
$1,16M
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Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
Esta villa de dos niveles está situada en una finca privada vigilada en Vogrenje, Villeneuve…
$1,27M
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Casa en Cannes, Francia
Casa
Cannes, Francia
Área 1 000 m²
Número de plantas 5
Cannes - Palm BeachExclusivo objeto de inversión de clase premium. Edificio privado con vist…
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 490 m²
Ideally located on a hilltop offering breathtaking 360-degree sea and mountain views, this s…
$13,25M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa en la Croisette en Cannes con vistas panorámicas al mar, hermoso apartamento / villa e…
$8,30M
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Casa 6 habitaciones en Antibes, Francia
Casa 6 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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TekceTekce
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 545 m²
Este francés “ Castillo y rdquo; Se encuentra en el corazón de Cannes, rodeado de hermosos j…
$16,63M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 4
Área 176 m²
Número de plantas 3
Encantadora villa de estilo provenzal con exquisita decoración y lujosos acabados, cerca del…
$1,90M
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Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 4
Área 100 m²
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$749,433
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Área 80 m²
Elegante villa en Le Cannet, un pintoresco pueblo situado en la región de Provenza-Alpes-Cos…
$563,527
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Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 5
Área 151 m²
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$761,052
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Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$1,03M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Encantadora casa en una parcela de 1800 m² en una zona tranquila del popular barrio B & eacu…
$2,44M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Esta magnífica villa de estilo Belle & Eacute con jardín y piscina se encuentra en el centro…
$3,55M
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Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 5
Área 151 m²
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$720,385
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Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$1,03M
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Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 4
Área 100 m²
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$714,575
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Casa 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa 6 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Located in the heart of the old village of Saint-Tropez, a few steps from shops and the famo…
$3,71M
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Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$987,624
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Casa grande 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 6 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Hermosa mansión de 1900, completamente renovada, a 250 m², a 10 minutos a pie del centro de …
$1,84M
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Аталанта
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Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 900 m²
Esta lujosa Belle & Eacute; La residencia Poque, construida en 1903 por un arquitecto italia…
$17,49M
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Casa grande 7 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 7 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Una exclusiva residencia de estilo Belle & Eacute Poque que ofrece privacidad, servicio y co…
$25,44M
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Tipos de propiedades en Grasse

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Parámetros de las propiedades en Grasse, Francia

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