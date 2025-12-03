  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Egipto

Hurgada
4
Mar Rojo
5
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 78 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto resort Storia Del Mare, uno de los proyectos más lujosos en el centro de Hurghada. El proyecto Storia Del Mare fue desarrollado por Castello. El proyecto cuenta con paseo peatonal a la orilla del mar, habitaciones con vista al m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
90,968
Desarrollador
castello
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32,022
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 46–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
La Bella Resort Hurghada es un proyecto nuevo e inspirador. Comprende 149 unidades en total y las unidades comienzan de 30m2 a 160m2. Situada en el corazón de hurghada, justo en el paseo marítimo de Mamsha, se ubicarán varias unidades de dormitorio con vistas al Mar Rojo. Con todo a la vuel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 64.0
37,254 – 71,263
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 93.0
77,375 – 86,068
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
120,496 – 120,670
Agencia
Hurghadians Property
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Desarrollador
castello
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Mar Rojo, Egipto
de
$136,045
Opciones de acabado Con acabado
Área 103–150 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de Cala, Sahl Hasheesh. Perfectamente mezclando la elegancia moderna con el encanto costero, esta propiedad ofrece un retiro exclusivo a pocos pasos de las playas más prístinas de Egipto.✨Aspectos destaca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.0
166,070
Apartamentos 2 habitaciones
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
236,158
Desarrollador
capital link developments
Desarrollador
capital link developments
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 40–62 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Platinum Resort Un complejo integrado de espacios residenciales y comerciales que proporciona todo lo que necesita para escapar y disfrutar de su retiro durante todo el año. A minutos del centro, con comodidades que aseguran que nunca tendrá que interrumpir su tiempo, diseñado por arquitect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 62.0
25,332 – 60,480
Apartamentos 2 habitaciones
55.0
51,176
Agencia
Hurghadians Property
