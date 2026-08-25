Casas en Venta en Egipto

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Casa en Hurgada, Egipto
Casa
Hurgada, Egipto
$137 157
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Chalet 3 habitaciones en El Alamein, Egipto
Chalet 3 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252 000
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Villa en Hurgada, Egipto
Villa
Hurgada, Egipto
Descubra ONE7, nuestro principal complejo residencial en el corazón de Hurghada, donde la vi…
$731 460
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Casa en Hurgada, Egipto
Casa
Hurgada, Egipto
Experimente lo último en comodidad en esta espaciosa casa unifamiliar de 2 dormitorios en Hu…
$40 531
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Casa en Hurgada, Egipto
Casa
Hurgada, Egipto
$61 375
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Casa en Hurgada, Egipto
Casa
Hurgada, Egipto
Experimente lo último en comodidad y lujo en esta impresionante casa unifamiliar de 5 planta…
$51 185
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Casa en Hurgada, Egipto
Casa
Hurgada, Egipto
Experimente lo último en lujo vivir en Hurghada, el destino más importante de Egipto. Este i…
$56 280
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Casa en Al Ahia, Egipto
Casa
Al Ahia, Egipto
$63 691
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Casa en Mar Rojo, Egipto
Casa
Mar Rojo, Egipto
Experimente lo último en lujo vivir en Hurghada, Egipto, en esta impresionante nueva casa un…
$91 484
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Castillo 8 habitaciones en El Alamein, Egipto
Castillo 8 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Número de plantas 3
Marina Gate 1 Distrito 7 Villa 10 Al Jawhara directamente sobre el mar y detrás del lago y a…
$1,03M
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Casa 5 habitaciones en El Alamein, Egipto
Casa 5 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en Marina 75 dormitorios4 bañosPrimera playa de arenaSegunda fila en el mar
$630 000
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Casa 4 habitaciones en El Alamein, Egipto
Casa 4 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 460 m²
Número de plantas 2
Villa En Venta En Marina Costa Norte Egipto4 Dormitorios2 BañosIsla 4Marina 5
$500 000
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Dúplex 5 habitaciones en El Alamein, Egipto
Dúplex 5 habitaciones
El Alamein, Egipto
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
5 dormitorios 4 baños y un gran jardín en Marina North Coast Egipto
$597 057
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Villa en Hurgada, Egipto
Villa
Hurgada, Egipto
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955 072
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Villa 9 habitaciones en Al Ahia, Egipto
Villa 9 habitaciones
Al Ahia, Egipto
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 3
Selena Bay ofrece magníficos apartamentos y villas frente al azul mágico del Mar Rojo. Máxim…
$317 296
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Villa 9 habitaciones en Al Ahia, Egipto
Villa 9 habitaciones
Al Ahia, Egipto
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Piso 2
Selena Bay ofrece magníficos apartamentos y villas frente al azul mágico del Mar Rojo. Máxim…
$407 498
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