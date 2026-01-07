  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Al Ahia, Egipto

Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Egipto
de
$36,718
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 54 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a ORO Playa, tu última escapada al mar donde la elegancia se mezcla con la relajación.Spanning 8,800 m2 en el corazón de Al Ahyaa, justo frente a Mubarak 7 Villas, este impresionante proyecto ofrece la mezcla perfecta de comodidad, ocio y oportunidad de inversión.La felicidad fren…
Homes Bay
Homes Bay
Homes Bay
Complejo residencial Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Complejo residencial Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Egipto
de
$41,302
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Área 60 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ibiza es un moderno proyecto residencial situado en Al Ahyaa, junto a Casablanca y Fiesta, que ofrece un perfecto equilibrio de lujo, comodidad y tranquilidad. Diseñado para vivir estilo resort, el proyecto combina una arquitectura elegante con acceso directo a la playa.El desarrollo abarca …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
44,638
Homes Bay
Homes Bay
Homes Bay
