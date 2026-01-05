  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Al Hadaba
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Al Hadaba, Egipto

Hurgada
8
Mar Rojo
13
Al Ahia
1
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Mostrar todo Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Egipto
de
$42,109
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 57 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a Atlantis: Donde Modern Living Conoce el Lujo CosteroDescubra Atlantis por Castello Development, una sofisticada comunidad residencial que abarca 41,500 m2 en el corazón de Hadaba. Diseñado para la elegancia, la comodidad y la comodidad, Atlantis ofrece la mezcla perfecta de dise…
Agencia
Homes Bay
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
