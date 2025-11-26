Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de tiendas con vistas al mar en Chipre

Pafos
4
Limasol
19
Nicosia
3
1 propiedad total found
Tienda 165 m² en Limasol, Chipre
Tienda 165 m²
Limasol, Chipre
Área 165 m²
Esta encantadora tienda, disponible para alquilar, ofrece un impresionante espacio interno d…
$4,494
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
