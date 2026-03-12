Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kallepeia
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Kallepeia, Chipre

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kallepeia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Venta: Acogedor Bungalow de 3 dormitorios en Scenic Kallepia Village Ubicado en el pintores…
$196,280
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kallepeia, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir