Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Demos Polis Chrysochous, Chipre

Villa de 4 dormitorios en Polis, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ONLY SMALL PET ALLOW • Situado en un complejo cerrado, con una playa privada de arena, • La …
$3,204
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa en Polis, Chipre
Casa
Polis, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Sandy Beach Villa – Luxury Living by the Sea Situado en un complejo cerrado en una playa pri…
$3,093
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
por mes
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Demos Polis Chrysochous, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar