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Hoteles en venta en Split Dalmatia County, Croacia

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Split
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Grad Makarska
22
Grad Split
22
Grad Trogir
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84 propiedades total found
Hotel 288 m² en Jelsa, Croacia
Hotel 288 m²
Jelsa, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Casa de huéspedes en Ivan Dolac, Hvar, con vistas al mar!Situado en el pintoresco pueblo de …
$686,190
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Hotel 364 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 364 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 364 m²
Tres apartamentos con garaje, terrazas y fantásticas vistas al mar en Omis riviera - 60 metr…
$857,738
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Hotel 420 m² en Makarska, Croacia
Hotel 420 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Hermosa casa de huéspedes en el centro de la ciudad. La villa tiene una superficie total de …
$1,46M
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TekceTekce
Hotel 494 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 494 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 494 m²
Un hotel impresionante situado en una de las zonas más buscadas de Split, a solo 5 minutos a…
$2,97M
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Hotel 140 m² en Makarska, Croacia
Hotel 140 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Propiedad en la primera fila al mar en el pueblo de Zivogosce, Makarska riviera!Esta casa de…
Precio en demanda
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Hotel 399 m² en Opcina Selca, Croacia
Hotel 399 m²
Opcina Selca, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 399 m²
Un edificio de piedra con piscina en la primera línea del mar en la isla de Brac en la ciuda…
$1,56M
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Hotel 450 m² en Grad Supetar, Croacia
Hotel 450 m²
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 450 m²
¡El precio cayó! Precio antiguo era 1 650 000 eur, nuevo precio es 1 500 000 eur!Situado en …
$1,71M
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Hotel 690 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 690 m²
Grad Split, Croacia
Área 690 m²
Una oportunidad de inversión excepcional espera en el corazón de Split, una propiedad turíst…
$5,15M
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Hotel 330 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 330 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Maravillosa casa en el soleado lado sur de la península de Čiovo en la tranquila bahía de Ma…
$1,15M
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Hotel 336 m² en Makarska, Croacia
Hotel 336 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 336 m²
Situado en el corazón absoluto de Makarska, en una ubicación excepcionalmente solicitada y r…
$1,49M
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Hotel 300 m² en Split Dalmatia County, Croacia
Hotel 300 m²
Split Dalmatia County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
¡Con descuento!Precio antiguo fue 1 700 000 eur, nuevo precio es 1 250 000 eur!Excepcional p…
$1,44M
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Hotel 429 m² en Necujam, Croacia
Hotel 429 m²
Necujam, Croacia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 6
Área 429 m²
Maravillosa casa de 3*** en la isla Solta a sólo 150 metros del mar, dentro de vegetación!Ma…
$1,01M
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Hotel 370 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 370 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 7
Área 370 m²
Ubicado a solo 110 metros de las aguas cristalinas del Adriático, en la encantadora isla de …
$1,49M
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Hotel 160 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 160 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 160 m²
El precio bajó de 1 990 000 eur a 1 700 000 eur!Esta impresionante propiedad boutique se enc…
Precio en demanda
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Hotel 411 m² en Strozanac Donji, Croacia
Hotel 411 m²
Strozanac Donji, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 411 m²
Esta propiedad turística de lujo se encuentra en primera fila junto al mar, directamente en …
$5,15M
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Hotel 292 m² en Makarska, Croacia
Hotel 292 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 292 m²
Recientemente construido edificio moderno con 5 apartamentos en total se encuentra en una de…
$923,020
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Hotel 460 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 460 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 460 m²
El precio bajó de 750 000 eur a 700 000 eur!Apart-hotel para 6 apartamentos con piscina en l…
$1,21M
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Hotel 6 800 m² en Makarska, Croacia
Hotel 6 800 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 90
Nº de cuartos de baño 90
Área 6 800 m²
Este principal desarrollo de la hospitalidad costera en el Adriático bosnio representa una o…
$20,59M
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Hotel 183 m² en Pisak, Croacia
Hotel 183 m²
Pisak, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Una vivienda unifamiliar en venta en Omiš, Pisak, que ofrece aproximadamente 183 m2 de espac…
$743,373
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Top oferta!!! Hotel en venta en el centro de Split a solo 200 metros del palacio de Diocleti…
$2,82M
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Hotel 170 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 170 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 170 m²
Luxury Boutique Hotel en venta en Split Old Town – Exclusiva UNESCO Propiedad cerca del Pala…
Precio en demanda
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Hotel 496 m² en Necujam, Croacia
Hotel 496 m²
Necujam, Croacia
Área 496 m²
Unico hotel de primera línea para la modernización en la isla Solta!Situado en el pintoresco…
$2,29M
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Hotel 507 m² en Makarska, Croacia
Hotel 507 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 507 m²
Una excepcional instalación turística situada junto al mar en Zaostrog en la Riviera Makarsk…
$1,83M
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Hotel 317 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 317 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 317 m²
Una casa totalmente amueblada en venta en una ubicación muy atractiva a sólo 100 metros de l…
$1,09M
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Hotel 720 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 720 m²
Una casa de apartamentos de reciente construcción con cuatro apartamentos, piscina y gimnasi…
$957,633
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Hotel 900 m² en Bol, Croacia
Hotel 900 m²
Bol, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 900 m²
En uno de los destinos turísticos más populares en Croacia, en Bol ciudad famosa por Golden …
$2,31M
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Hotel 299 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 299 m²
Apart-house con 5 apartamentos a solo 30 metros de la playa de Slatina en la península de Ci…
$749,954
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Hotel 469 m² en Grad Supetar, Croacia
Hotel 469 m²
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 469 m²
Gran propiedad turística en la isla Brac, en Supetar popular conectado con el continente por…
$771,964
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Excelente hotel de categoría 4 estrellas en el centro de Split!Ubicación ventajosa! El hotel…
$4,62M
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Hotel 800 m² en Makarska, Croacia
Hotel 800 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Maravilloso hotel frente al mar en Makarska riviera dentro de los pinos junto a la playa!¡Ha…
$3,23M
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Tipos de propiedades en Split Dalmatia County

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