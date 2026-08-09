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Tiendas en venta en Split Dalmatia County, Croacia

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Split
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Grad Split
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4 propiedades total found
Tienda 112 m² en Grad Split, Croacia
Tienda 112 m²
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Área 112 m²
Split, Ciudad, en la planta baja de un edificio residencial y comercial hay un espacio comer…
$516,755
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Tienda 41 m² en Grad Split, Croacia
Tienda 41 m²
Grad Split, Croacia
Habitaciones 1
Área 41 m²
Espacio de oficina 41 m2 y zona exterior / terraza de 29 m2 un café bien establecido en un e…
$230,694
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Tienda 60 m² en Grad Split, Croacia
Tienda 60 m²
Grad Split, Croacia
Habitaciones 1
Área 60 m²
SPLIT, MANUŠBusiness space on the ground floor, 60 m2, with an outdoor window to the street.…
$253,763
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TekceTekce
Tienda 50 m² en Grad Split, Croacia
Tienda 50 m²
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Split, Ciudad, espacio de oficinas en el centro de la ciudad con escaparate, 42.46 m2 en la …
$749,756
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