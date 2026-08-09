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Restaurantes en venta en Split Dalmatia County, Croacia

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Restaurante, cafetería 200 m² en Grad Trogir, Croacia
Restaurante, cafetería 200 m²
Grad Trogir, Croacia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Trogir, Čiovo, restaurante - taberna de aprox. 200 m2 (dos edificios de planta baja de aprox…
$1,38M
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Restaurante, cafetería 290 m² en Jelsa, Croacia
Restaurante, cafetería 290 m²
Jelsa, Croacia
Habitaciones 8
Área 290 m²
Isla de Hvar, local de negocios - restaurante en el lado del mar - Riva zona interna 290 m2 …
$1,04M
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